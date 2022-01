Centro antiviolenza: botta e risposta tra "Libera..Mente donna" e San Martino

Quattro azioni in un unico bando. Quest'anno il Comune di Terni ha ridefinito i servizi di contrasto alla violenza di genere prevedendo in un unica gara l'assegnazione di quattro diverse attività. Una rimodulazione del bando che ha visto come unico concorrente l'associazione San Martino che, rispettando i requisiti richiesti, si è vista poi affidare la gestione della pronta emergenza, della struttura segreta, del Cav, centro antiviolenza, e dell'inserimento nella società in autonomia. Tra l'altro già da un anno e mezzo la San Martino, attraverso un progetto previsto nel bando precedente, gestisce la pronta emergenza in una struttura che quest'anno ha accolto 5 donne e 6 minori. La gestione del centro antiviolenza, invece, è una novità per l'associazione. La casa rifugio “Libere tutte” dalla sua apertura nel 2014 ad oggi è stata gestita dall'associazione “Libera..Mente donna” che in questi anni ha accolto 1386 donne, ne ha ospitate 103 e altrettanti minori. L'associazione non ha partecipato al bando per una serie di motivi tra i quali "i fondi esigui e inadeguati, l'inesistente riconoscimento della metodologia fondata sulla relazione tra donne" e ancora "spese, immobili e attività a completo carico dell’assegnatario".

Libera..Mente donna esprime ora preoccupazione sul fatto che la San Martino, assegnataria del servizio, "possa gestire il centro antiviolenza di Terni secondo i principi cristiani di assistenzialismo fondato sul modello della Caritas Nazionale che esula dal principio di autodeterminazione fortemente chiaro alle realtà femminili e femministe e mettendo al centro la sacralità della famiglia tradizionalmente intesa, a prescindere dalle gravi condizioni di violenza che le donne che si rivolgono a un Cav si trovano a vivere".

A stemperare la polemica è il presidente dell'associazione San Martino, Francesco Venturini: "Non abbiamo un approccio confessionale né assistenzialistico. Non lo diciamo noi ma la nostra storia e quella della Caritas. A noi interessa la persona e dare una risposta professionale alle donne che si rivolgono a questi servizi. Ci teniamo a garantire la professionalità delle persone che le accolgono. Del resto sono vent'anni che ci occupiamo delle donne vittime di sfruttamento della prostituzione e questo non ha mai creato criticità".