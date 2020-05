© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Da domani 5 maggio 2020 riaprono, nei consueti orari, i Centri di Raccolta Comunali che erano stati chiusi a seguito delle norme restrittive per contrasto al Covid-19. Nei giorni di apertura potrebbero verificarsi code e lunghe attese. Vieni solo in caso di necessità, rimandando i conferimenti non urgenti più in là nel tempo. Rispettando le disposizioni che regolano gli spostamenti non legati a bisogni urgenti ed essenziali. Restano sempre valide le norme per il contenimento del Covid-19 che indicano di evitare assembramenti e prescrivono di mantenere la distanza di sicurezza. Per questo l’accesso al Centro di Raccolta è permesso a una sola persona alla volta. Aspetta il tuo turno all’interno del veicolo. Attenzione: in ogni autovettura può essere presente una sola persona. È obbligatorio l’uso di mascherine e guanti. Rispetta le indicazione del personale presente, mantenendo le distanze di sicurezza. Contieni i quantitativi di rifiuti nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento, dando mod o a tutti i cittadini di accedere al Centro di Raccolta. 7. Porta al Centro di Raccolta i rifiuti già divisi per tipologia. È severamente vietato abbandonare i rifiuti fuori del Centro di Raccolta. Gli abbandoni sono reati e quindi soggetti a indagine e sanzioni per i trasgressori.L’emergenza sanitaria non è finita. Quindi rispetta le misure di sicurezza e le indicazioni delle Autorità a tutela della salute di tutti.