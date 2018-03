di Daniele Sorvillo

TERNI Una passeggiata nella nostra memoria: è questo l’ideale sottotitolo che si potrebbe scegliere per sintetizzare il senso della bella mostra dal titolo “L’inganno del vero”, allestita negli spazi espositivi del Caos, e dedicata alla figura e alle immagini del fotografo romano, ma umbro d’adozione e di temperamento, Sandro Becchetti, scomparso nel 2013. Un ideale percorso, elegantemente curato da Valentina Gregori e Irene Labella, in cui il visitatore è condotto a riscoprire frammenti di una storia recente, ma che sembra lontana nel tempo. La prima sezione, su due piani, raccoglie le impressioni che Becchetti ha voluto immortalare vivendo: fotogrammi che, nel secco contrasto tra il bianco e il nero, raccontano soprattutto un periodo della nostra vita, gli anni ’70 del secolo scorso, epoca socialmente, politicamente e culturalmente irripetibile. Ecco allora frammenti di città, uomini comuni e grandi protagonisti, gli occhi profondi di Pasolini e di sua madre, uno ieratico De Chirico, lo sbadiglio senza ritegno di Alfred Hitchcock (foto simbolo dell’intera mostra), Fellini, Carmelo Bene, Andy Warhol e ancora altri. Mentre ci si perde nei meandri del ricordo, in fondo alla sala scorrono le immagini e le parole di Becchetti stesso, in una delle sue ultime e più autentiche video-interviste, quasi un testamento artistico. Nella seconda sala, invece, si entra in un mondo più intimo e personale: scritti, oggetti e spezzoni di una vita coerente e concreta, in cui l’arte è stata sempre funzionale alla vita e mai mero esercizio di narcisismo estetico. In una parete, poi, le fotografie scattate all’interno delle Acciaierie di Terni, simbolo del cuore operaio e rovente, duro e laborioso, testardo e concreto di questa città. L’allestimento, sobrio ed essenziale, permette agli scatti di Becchetti di emergere nella loro purezza: impressioni di visi e scene, uomini e donne, che vengono fermati nell’istante in cui sembrano scoprirsi, svelarci la loro anima, oppure nel momento in cui ce ne mostrano una mistificata, maschera da regalare all’obiettivo di un fotografo e al mondo. L’inganno del vero, appunto, la verità che si svela, forse, per poi nascondersi e celarsi ancora, immediatamente dopo, nel dinamismo mimico della vita. Aperta fino a domenica 18 marzo, la mostra sarà arricchita, martedì 13 marzo, dalla presenza dell’attore Ascanio Celestini che, dalle ore 19 interpreterà a suo modo “L’inganno del vero”, dando corpo e voce all’universo artistico di questo grande testimone del Novecento.





Martedì 13 Marzo 2018



