Celebrazioni Valentiniane: eventi online per un San Valentino che non rinuncia alla spiritualità, tra lavoro, famiglia, amore.

TERNI Nonostante la pandemia, i ternani non dimenticano la festa del patrono, che si avvicina. Ad intervenire in proposito è proprio il vescovo Piemontese, che parla di come si svolgeranno le celebrazioni in onore di San Valentino. E mette subito in chiaro che «In parte mancherà la solennità usuale ed esteriore, e non avranno luogo le tante manifestazioni civili e popolari, che solitamente si accompagnano alla festa per evitare assembramenti». «E tuttavia la festa del santo patrono, quest’anno può essere vissuta in un clima di più piena spiritualità», spiega; i temi principali saranno il lavoro, un argomento delicato per molti a causa del virus, la famiglia e l’amore, due aspetti del quotidiano che abbiamo imparato a vivere in maniera diversa: «Del resto l’elevato numero di malati e di morti non ci consente di girare la faccia dall’altra parte. Le stesse gravi ristrettezze sociali ed economiche suggeriscono parsimonia e non consentono baldorie e manifestazioni di piazza» afferma monsignor Piemontese. Durante le celebrazioni valentiniane, che comunque sono previste dal 5 febbraio al 14 maggio, ci sarà anche il ricordo della visita di papa San Giovanni Paolo II, che 40 anni fa, il 19 marzo 1981 venne in visita e «pronunciò parole lusinghiere per la città, i suoi lavoratori e i cittadini tutti». Del resto il lavoro sarà proprio il fil rouge delle manifestazioni, come si vede anche dalle date: gli appuntamenti infatti dureranno fino alla festa di maggio di San Giuseppe Lavoratore. Molti eventi sono online, e saranno trasmessi sulla pagina Facebook, sul sito e sul canale YouTube della diocesi Terni-Narni-Amelia, e i link di accesso saranno resi noti qualche giorno prima dell’evento. Conclude infine il vescovo: «La festa di San Valentino di quest'anno vuole essere un invito alla speranza, perché l'amore cresca, perché esso non si sfaldi in un tempo di quarantena e di crisi come quello che attraversiamo».

APPROFONDIMENTI TERNI Passerella di San Valentino, via libera al rifacimento PLENARISTI 165m Marmore Falls va alla scoperta dell'arte dei... IL RICONOSCIMENTO Terni, il premio San Valentino a Stefano Lupi: «Lo dedico a... TERNI Dal pino caduto prende vita la statua di San ValentinoL'opera... IL CASO San Valentino, il quartiere delle transenneDalle case popolari...

© RIPRODUZIONE RISERVATA