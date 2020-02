CdM Under 20 a Bratislava: Elena Ferracuti seconda con l'Italia nella prova a squadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Ferracuti sul secondo gradino del podio con la nazionale femminile di spada Under 20 nella prova a squadre di Coppa del Mondo a Bratislava.Il cammino del team composto da Gaia Caforio, Elena Ferracuti, Sara Maria Kowalczyk e Gaia Traditi comincia negli ottavi di finale con la vittoria contro Cile (44-24), prosegue con il successo sull'Ucraina ai quarti (45-17) e quindi con Israele in semifinale per 45-32. Le ragazze cedono solo alla Russia della solita Zharkova che in finale si impone 45-29.Ma è stato un fine settimana intenso su tutti i fronti per gli atleti e le atlete del Circolo Scherma Terni del presidente Alberto Tiberi. Barbara Capoccia ha vinto la prova di Foligno del Trofeo del Sabato di spada. Sempre a Foligno, Giuseppe De Stasio e Barbara Capoccia salgono sul terzo gradino del podio nella quinta prova Lui & Lei, mentre Arrigo Fasoli e Valentina Lattanzi concludono al 9° posto. A Roma, invece, protagonisti gli Under 14 per la seconda prova interregionale Lazio-Marche del gran premio giovanissimi.Nellasplendida vittoria di Flavia Astolfi tra le Ragazze/Allieve con Lucia Terenzi 12°, Sara Di Gregorio 13° e Ludovica Martellini 14°.Ottimo quinto posto per Riccardo Santi tra i Giovanissimi dove Samuele Gubbiotti è 14° e Amedeo Caracciolo 16°.Ottavo posto tra i Maschietti per Pierfrancesco Spinelli, 14° Viaceslav Scriboni e 17° Stefano Grammatico Argangeli. Tra gli Allievi/Ragazzi, 11° Nicola Raggi, 32° Valentino Taulli e 41° Diego Vignoli. Nel fioretto sul podio Tommaso Scassini, terzo posto tra i Ragazzi/Allievi, Edoardo Celi 35° e Pietro Salvucci 53°. Vittoria Spina è sesta tra le Ragazze/Allieve, Emilia Carosi Arcangeli 12°, Carolina Campoli 20° e Vittoria De Carli 37°. Decimo tra i Maschietti Giacomo Romagnoli e 20° Jacopo Botondi. Tra i Giovanissimi Marco Fioretti 13°, Giacomo Carosi Arcangeli 23°. Tra le Giovanissime Elena Pani 17°. Nella spada sesto posto di Liberati Silvia tra le Allieve/Ragazze dove Asia Marcoccio è 14°, Sara Di Diodato 18°, Alice Massi 42° e Alice Papi 46°. Sofia Fiore è ottava tra le Giovanissime. Ottava anche Sofia Quirini nelle Bambine con Caterina Felici 15°. E ottavo anche Francesco Leonori negli Allievi/Ragazzi dove Ettore Mariani conclude 14°, Achille Pagliai 31°, Alessio Madolini 39°, Damiano Pernazza 58°, Amedeo Mascherucci 65° e Daniele Minicucci 95°. Buon 11° posto per Gabriele Montineri tra i Maschietti dove Raffaello Sinibaldi chiude 20°, Niccolò Antonini 28°, Flavio Urbani Zocco 29° e Fabio Cipicca 34°Infine una notizia legata all'allarme sanitario legato all'epidemia di Coronavirus che ha coinvolto anche il mondo dello sport. Alla luce della dichiarazione di emergenza globale emanata dall'Oms, la Federazione internazionale di scherma deciso di spostare la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile prevista dal 20-22 marzo a Chengdu, città a circa 1.200 km da Wuhan, epicentro dell'epidemia, che si svolgerà quindi a Taskhent, in Uzbekistan. Spostato anche il Grand Prix Fie di fioretto maschile e femminile previsto a Shanghai dal 15 al 17 maggio, la nuova sede sarà comunicata prossimamente.