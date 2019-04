Cavallo cade in una cisterna ad Assisi, salvato dai vigili del fuoco

ASSISI - uno spettacolare, quanto efficace, intervento di salvataggio animali è stato condotto in porto venerdì pomeriggio dai vigili del fuoco del Distaccamento di Assisi. in località Vallonica il personale del 115 è dovuto intervenire per recuperare un cavallo di 5 quintali di peso finito in una cisterna di 6 metri per 4 profonda 2 metri. Il recupero è pienamente riusciti e il cavallo è potuto tornare alla sua vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA