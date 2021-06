Caterina, l'umbra più bella del mondo. La selezione tenuta a Perugia

Mercoledì 30 Giugno 2021, 13:00

PERUGIA - Miss Mondo Umbria 2021 è Caterina D’Alessando, ventiquattrenne perugina con una laurea in Giurisprudenza che ha fatto centro al suo primo concorso di bellezza. Al secondo posto Giulia Bellafante, 17 anni di Perugia, che si è aggiudicata la fascia di Miss Mondo Gil Cagnè, mentre Sara Alunni, anche lei diciassettenne perugina, è giunta terza ed ha indossato la fascia di Miss Selezione Bellezza Caarp. Ora l’esame più difficile per aggiudicarsi l’ambito titolo di Miss Mondo Italia nella finale nazionale in programma nella ormai tradizionale sede di Gallipoli dal 10 al 26 settembre. Marina Tomassoni, 21 anni di Perugia, Angelica Carducci 17 di Bastia Umbra, Asyia Senesi 20 di Città di Castello, Gessica Cola 21 di Marsciano, Najwa Aoune 21 di Massa Martana ed Eva Battistelli 18 di Bastia Umbra, le altre ragazze in concorso. La finale per l’Umbria si è tenuta al Caarp Professional di Perugia per l’organizzazione di Gianni Marcantonini di Art Inside Event, che detiene il marchio del concorso per la regione. Ha presentato la serata Paola Costantini, coreografie di Antonio Becchetti. In giuria i membri del consiglio di amministrazione di Caarp, con la presidente Deborah Moscetti, che ha consegnato la fascia alla vincitrice, i vice presidenti Marcello Meffi e Stefano Ragni che hanno avuto il piacevole compito di premiare, la seconda e la terza classificata, Luciano Palazzetti, Elisa Maccaroni ed Erminio Carpinelli. Hanno affiancato la giuria i giornalisti Francesco Bircolotti, Massimo Sbardella e Luana Pioppi, che hanno assegnato una menzione speciale a Giulia Bellafante e Sara Alunni. «Sono molto felice, per me è stata una vittoria inaspettata e quindi mi godo questo successo - ha commentato a caldo Caterina D’Alessandro, 1,75, capelli frisé castani occhi in tinta - ora affronterò la finale nazionale con leggerezza e divertimento». Per la cronaca Caterina in mattinata aveva affrontato la prima prova d’esame per diventare avvocato.