Catania-Ternana, problema risolto con i generatori alternativi e la partita si gioca

Catania-Ternana si gioca. Nessun problema, per la disputa della gara allo stadio Antonino Nobile di Lentini, alle ore 20,45 di mercoledì 21 ottobre, per la sesta giornata del girone C della serie C. Nella mattinata precedente all'incontro, programmato in notturna, c'era stato un problema legato all'energia elettrica per garantire l'illuminazione necessaria allo svolgimento della gara. Problema poi risolto. Gli etnei, infatti, avevano trovato una brutta sorpresa, che avrebbe potuto pure mettere a rischio la disputa della partita. Lo stadio di Lentini, a causa di precedenti diatribe tra il Comune e la Sicula Leonzio (società ora scomparsa che fino alla passata stagione giocava in quell stesso girone e utilizzava quello stadio), il Catania ha trovato nell'impianto il gas e la luce staccati. Impianto indicato come sede alternativa delle gare casalinghe, in quanto lo stadio Massimino è stato interessato da un intervento per il rifacimento del manto erboso che era ridotto in pessime condizioni. In poco tempo, però, la società rossazzurra è riuscita a garantire (come, tra l'altro, impone il regolamento) l'utilizzo e il funzionamento di gruppi elettrogeni alternativi per permettere l'illuminazione notturna e per far disputare la gara. Un altro gruppo elettrogeno, a quanto pare, sarebbe stato individuato pure per il riscaldamento dell'acqua per le docce. E' salva, dunque, la partita nella quale il tecnico della Ternana, l'ex bomber del Livorno Cristiano Lucarelli, ritrova da avversario proprio la squadra che aveva allenato fino al luglio del 2020. Quel Catania che, ironia della sorte, aveva chiuso la stagione ai playoff, elimitato proprio dalla Ternana.

