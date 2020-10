TERNI - Allo stadio Nobile di Lentini, dove si disputa Catania-Ternana, per la sesta giornata del campionato di serie C girone C, risulterebbero staccati gas ed energia. Dunque, niente illuminazione per la partita prevista in notturna (ore 20,45) e necessità di ricorrere al gruppo elettrogeno per garantire lo svolgimento della gara. C'è questa grana, sulle spalle della società etnea, a poche ore dalla sfida contro i rossoverdi umbri. Ma se testate giornalistiche siciliane ipotizzano pure che lo svolgimento della partita potrebbe essere a rischio e il Catania è al lavoro per garantire il funzionamento del gruppo elettrogeno e per far disputare la partita regolarmente, in casa rossoverde appaiono abbastanza tranquilli. "Da quanto so io - dice interpellato sull'argomento Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale e vicepresidente del club umbro (nella foto) - per regolamento le società devono garantire non solo il funzionamento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco indicato per la disputa delle patite interne, ma anche quello di appositi gruppi elettrogeni sostitutivi. Mi dicono che la sera prima della partita questo gruppo elettrogeno funzionasse regolarmente. Poi, non lo so. Per quanto ci riguarda, il problema non è nostro. Il Catania, sempre da regolamento, deve garantire, in un modo o nell'altro, lo svolgimento della partita". Infatti, il comunicato ufficiale 248 A della Federcalcio del 26 giugno 2020, richiamato in toto dalla Lega Pro nei criteri di iscrizione al campionato in corso, nell'allegato relativo ai sistemi infrastrutturali dispone pure che la società ospitante, riguardo al proprio impianto di gioco, o comunque a quello indicato per una o più gare interne, renda disponibile "un idoneo generatore di emergenza" in grado di garantire "almeno i due terzi" dei valori di illuminazione stabiliti dallo stesso allegato, con un periodo d’interruzione "non superiore a 15 minuti". Dunque, il Catania deve garantire il funzionamento di questo gruppo elettrogeno. Nel caso in cui non dovesse riuscirci, oppure nel caso di interruzione dell'erogazione di energia durante la partita e mancato ripristino entro 15 minuti della normalità, la società etnea, ospitante, rischierebbe la sconfitta a tavolino per 3-0. Tuttavia, c'è l'impegno assiduo da parte del Catania per garantire il regolare svolgimento della partita, cosa che appare al momento la più probabile.

