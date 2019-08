Castiglione del Lago, schianto tra una moto e un furgone, c'è un morto

CASTIGLIONE DEL LAGO - Schianto mortale su un tratto della strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” nel territorio comunale di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un incidente avvenuto nei pressi del km 104. Nell’incidente, che ha coinvolto un furgone e una moto, una persona è deceduta.Lo ha reso noto l'Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

