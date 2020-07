Castiglione del Lago propone un viaggio nell'Ars sotto le stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un viaggio intenso attraverso teatro, libri e cinema. Torna a Castiglione del Lago, da venerdì 24 a domenica 26, nella Rocca medievale Ars Contemporanea. Tre giornate dedicata alla cultura in tutta sicurezza.Il pubblico verrà in contatto con attori, cantanti, musicisti, registi, danzatori, performer, autori, giornalisti e professionisti del mondo dello spettacolo e dell’arte di altissimo livello, in grado di offrire ad ogni evento non solo la qualità necessaria, ma anche un alto livello di intrattenimento ed attrazione». Tema dell’edizione 2020 è “il viaggio” inteso in senso ampio. «Un viaggio fisico ma anche alla conquista di una libertà profonda – spiega Gianluca Brundo, direttore artistico - . Per cui avremo il “viaggio alla ricerca della felicità” dello spettacolo teatrale “Lo ammetto ho tentato di essere felice”, il “viaggio nella guarigione” della web serie “In famiglia all’improvviso” e il “viaggio mitico” di “Storie di Ulisse” presentato da Mino Manni e Marta Ossoli».Gli eventi, saranno affiancati da occasioni di convivialità e incontro: il tutto a ingresso libero. «Enorme è il significato di ARS Contemporanea per la comunità castiglionese – ha affermato il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico – che, con tutta la prudenza e il rispetto delle regole previste, ci consente di dimostrare di saper fare le cose, di investire con decisione nella cultura. La cultura è la vera ripartenza: ripartire è la nostra parola d’ordine».IL PROGRAMMATutti i giorni alle 19 nei giardini della Rocca ci sarà il “Caffè Contemporaneo”, incontri con gli autori, gli attori, i musicisti e i personaggi intervistati dai giornalisti e dove tutti potranno porre delle domande, con ospiti a sorpresa in collaborazione con la Bertoni Editore e la libreria Libri Parlanti Book & Coffee. Venerdì 24 con inizio alle 21:30 al teatro della Rocca Medievale lo spettacolo, in prima nazionale, “Lo ammetto, ho tentato di essere felice” di e con Gianluca Brundo per la regia di Manfredi Rutelli. Immagini e musiche evocative fanno da contrappunto al racconto che si dipana fra grandi maestri, pensieri felici, metamorfosi, atti di gentilezza, ironia e si conclude con una toccante lettera alla figlia per lasciare tracce di sé.Sabato 25, sempre alle 21:30, premiazione dell’attore Maurizio Mattioli e seguire la proiezione della web serie “In famiglia all’improvviso” alla presenza del regista Christian Marazziti e di Maurizio Mattioli. La storia si sviluppa in 10 episodi per raccontare con leggerezza e ironia, tra dramma e commedia ma non senza momenti di commozione e riflessione, l’impatto della malattia, un tumore al polmone, nella vita di una famiglia e quanto possa essere importante un percorso che porti, insieme, ad una nuova consapevolezza del male stesso, dei valori e delle priorità della vita.Domenica, la Compagnia Manni-Ossoli presenta “Storie di Ulisse”, uno spettacolo con musica live, che porterà il pubblico a viaggiare nel mito del viaggio per eccellenza, quello di Ulisse. Le atmosfere di Omero si fanno carne sul palcoscenico, fra ambientazioni evocative e caratteri degni dei grandi eroi dell’antica Grecia.