NORCIA - Incidente in volo, domenica pomeriggio, a Castelluccio, dove un parapendio è precipitato e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Norcia e un’ambulanza del 118, ma data la complessità della situazione, si è preferito attivare l’elisoccorso. Da Arezzo è quindi arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco e il ferito è stato trasportato nell’ospedale di Terni. Sono in corso accertamenti per valutare l’entità dei traumi riportati. © RIPRODUZIONE RISERVATA