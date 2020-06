Colpita da un fulmine sul Vettore, soccorsa dall'elicottero

NORCIA - Paura, nel primo pomeriggio di sabato, per le sorti di due escursionisti, rimasti feriti sul Monte Vettore. Alle 15.30 la segnalazione ai tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Umbria, nel presidio di Castelluccio. Un elicottero con rianimatore a bordo ha soccorso innanzitutto la donna, colpita dal fulmine, e l'ha trasportata nell'ospedale di Ascoli Piceno. Si tratta di una 36enne, residente in provincia di Roma. L'uomo che era con lei ha subito l'impatto del fulmine, ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. L'uomo è infatti stato accompagnato dagli operatori Sasu fino al proprio automezzo. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 21:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA