Probabilmente per curiosità o per seguire chissà qualche altro animaletto, un cagnolino, un cucciolo, è finito in un cunicolo pluviale e a salvarlo sono arrivati i Vigili del Fuoco di Orvieto.

E' successo a Castel Giorgio, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio. Il cucciolo era rimasto incastrato in un cunicolo scavato per un calatoio pluviale a circa 2 metri di profondità. Operando con pazienza i VVF lo hanno recuperato sano e salvo.