Castel Viscardo, torna dalla Sardegna ed è positivo al coronavirus

Un cittadino residente nel comune di Castel Viscardo, di ritorno dalla Sardegna, è risultato positivo al tampone per COVID-19.

"Il nostro concittadino - spiega il sindaco Daniele Longaroni - era già stato posto in isolamento fiduciario dal Servizio di Igiene e Prevenzione del Distretto di Orvieto e non ha avuto contatti diretti con residenti nel territorio, presenta lievi sintomi di tipo influenzale e verrà preso in carico dalle Usca del Distretto. A lui vanno gli auguri di pronta guarigione e a tutta la cittadinanza si raccomanda di osservare scrupolosamente le consuete norme di sicurezza per la prevenzione dall'infezione da Covid-19 quali, ad esempio, lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano, mantenimento, nei contatti sociali e della distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani."

