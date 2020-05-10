Castel Viscardo, azzerati i contagi. Il sindaco Longaroni «grazie ai sacrifici dei cittadini»

Castel Viscardo è finalmente Covid-free. Domenica 10 maggio è stata revocata dal sindaco Daniele Longaroni anche l’ultima ordinanza di isolamento contumaciale, a seguito dei due tamponi negativi effettuati sull’ultimo paziente Covid del comune e finalmente il numero dei contagiati su tutto il territorio comunale è tornato pari allo zero.
“𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘻𝘻𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘨𝘪 – 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 – u𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦, 𝘰𝘷𝘷𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘦𝘮𝘱𝘪𝘳𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘪𝘢 𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘧𝘢 𝘣𝘦𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰. 𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘢𝘤𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢 𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘤𝘰, 𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘳𝘪𝘨𝘰𝘳𝘰𝘴𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘪, 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘰.
𝘈 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘷𝘢 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰. 𝘖𝘳𝘢, 𝘱𝘦𝘳𝘰̀, 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘷𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘵𝘵𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢, 𝘯𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢. 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘢𝘴𝘦 2, 𝘥𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘦. 𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘥 𝘢𝘪𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦 𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘤𝘩𝘦, 𝘱𝘶𝘳𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰, 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘧𝘢𝘴𝘦. 𝘚𝘢𝘳𝘢̀ 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘶𝘳𝘢, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦, 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘭𝘪 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘶 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢”.
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