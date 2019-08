CASTEL RITALDI - Una ragazza appena quattordicenne è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Perugia per le drammatiche conseguenze di un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di martedì alle porte di Castel Ritaldi. L’adolescente, secondo quanto è stato possibile ricostruire, era in sella al suo scooter e, dalla Bruna, stava raggiungendo Castel Ritaldi, quando - per cause in corso di accertamento- ha perso il controllo del motorino ed è caduta. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La giovane indossava regolarmente il casco, ma la caduta le avrebbe provocato comunque una gravissima emorragia cerebrale. Trasportata in ospedale a Perugia dal 118, è tuttora ricoverata in condizioni molto serie. La prognosi è riservata. . © RIPRODUZIONE RISERVATA