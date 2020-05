Castel Giorgio, si ribalta con il trattore. Trasportato a Terni in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si trova ricoverato in gravi condizioni al "Santa Maria" di Terni, dopo esservi stato trasportato in eliambulanza, un settantenne di Castel Giorgio che nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio è rimasto vittima di un incidente stradale in località Capannelle.Secondo quanto si apprende - sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione coadiuvati dalla Compagnia di Orvieto - l'uomo si trovava alla guida di un trattore agricolo quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si sarebbe ribaltato.Il settantenne, che stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nei campi, è stato soccorso dai sanitari del 118 di Orvieto, sul posto è stato necessario anche l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Orvieto. Date le condizioni, giudicate subito gravi, per l'uomo è stato immediamente richiesto l'ausilio dell'eliambulanza e il trasporto verso il nosocomio ternano.