Castel Giorgio: due ragazzi positivi al Covid, 17 i contagi

A Castel Giorgio, secondo i dati forniti dalla Regione Umbria e dalla Usl Umbria 2, i casi positivi, a martedì 7 aprile risultano 17. Tre sono i nuovi casi comunicati dal sindaco Andrea Garbini: si tratta di un adulto e due adolescenti, il cui contagio appare riconducibile a rapporti famigliari con precedenti casi. La situazione nel comune è di 1 ricoverato al "Santa Maria" di Terni, e 16 isolamenti contumaciali presso il proprio domicilio, in questi sono compresi i 9 operatori positivi della residenza protetta per malati di Alzheimer "Non ti scordar di me".

"La marcia del Covid-19 sembra non arrestarsi - afferma il sindaco - oggi ci sono stati comunicati tre nuovi positivi, li ho contattati questa mattina e risultano in buona salute. La comunicazione di questi ultimi contagi è stata la più difficile da accettare perché si tratta anche di due adolescenti. Nonostante le belle giornate e le comprensibili difficoltà a restare nelle proprie abitazioni vi chiedo di rispettare le regole imposte dai Decreti perché l’emergenza non è ancora finita. Augurando pronta guarigione a tutti i positivi invito la popolazione ad un affettuoso simbolico abbraccio a tutte le persone coinvolte in questa vicenda con particolare affetto ai due adolescenti e ai loro famigliari."



