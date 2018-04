Cassa di risparmio di Orvieto, ecco il nuovo cda

ORVIETO - Nuovo consiglio di amministrazione per la Cassa di risparmio di Orvieto. Tante le novità e nessun nome orvietano. L'assemblea dei soci che si è riunita oggi ha nominato presidente del cda il dottor Stefano Farabbi, già amministratore delegato di Gesenu e consigliere della Financo. Farabbi è espressione della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto come Mario Davighi, dirigente della Banca d'Italia, e Luciano Ventanni, anche lui un passato in Gesenu e nella Fondazione Cassa di risparmio di Perugia. I tre membri del cda in quota Banca Popolare di Bari sono invece il notaio Raffaele Orsi, che ricopre anche l’incarico di vice Presidente, Nicola Loperfido e Dario Spoto. Inoltre, sono stati eletti anche i membri del collegio sindacale: Antonio Ferrari, in qualità di presidente, e l’avvocato Remo Dominci e il dottor Giorgio Treglia, come membri.



Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:51



