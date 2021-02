Cassa di Risparmio di Orvieto. Confindustria Umbria accoglie con favore nuova fase

La sezione territoriale Orvieto di Confindustria Umbria accoglie con favore la nuova fase di rilancio operativo e di immagine della Cassa di Risparmio di Orvieto annunciata nei giorni scorsi dal nuovo consiglio di amministrazione della Cassa e ribadita dall’amministratore delegato di Banca Popolare di Bari.

APPROFONDIMENTI CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO Nuovo Cda alla Cassa di Risparmio di Orvieto. Conferma per Farabbi...

“La Cassa di Risparmio di Orvieto – ha sottolineato Patrizia Ceprini, presidente della sezione Orvieto di Confindustria Umbria - nel suo ruolo di banca di prossimità, svolge una attività fondamentale al servizio della collettività e, in particolare, dell’imprenditoria locale. Seguiamo quindi con molta attenzione questo nuovo piano di rilancio e le strategie che verranno attuate, attraverso una rinnovata operatività economica, per sostenere il nostro territorio e per valorizzare le risorse che esprime”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA