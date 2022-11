Cassa di Risparmio di Orvieto. Il CdA di Mediocredito Centrale approva il piano industriale di Gruppo 2022-2025

Il consiglio di amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato giovedì 10 novembre, con le policy di pianificazione strategica ed operativa del Gruppo, «l’aggiornamento del piano industriale per il periodo 2022-2025, anche per riflettere il mutato contesto macroeconomico e finanziario che tiene conto, tra l’altro, dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse».

Lo riferisce una nota del Gruppo. «Un piano - si legge nel documento diffuso dal CdA - che conferma la vision di medio termine del Gruppo Mcc, fondata su quattro concetti chiave: chiara missione per ogni azienda del Gruppo; piena sostenibilità economica e patrimoniale; ruolo attivo nella ripresa e nella transizione, grazie alla focalizzazione sul credito e sulla finanza, in particolare su filiere critiche per il Mezzogiorno; accelerazione dello sviluppo delle banche commerciali».

In particolare, il piano prevede per Mediocredito Centrale, «tra le altri obiettivi, una crescita quali-quantitativa della dimensione di capogruppo, il mantenimento di una posizione di rilievo nel comparto agevolato in ottica di Gruppo, cogliendo le opportunità del Pnrr, la gestione della legacy, servizi e tecnologia, finanza e competence center».

Per Banca Popolare di Bari prevede, «il posizionamento come banca retail di riferimento per il Sud Italia, rilevante per le comunità locali della Puglia e del Mezzogiorno, orientata al recupero in arco piano della quota di mercato naturale della banca sugli impieghi rivolti alle famiglie, alle micro, piccole e medie imprese e al Mid Corporate:



grazie al consolidamento patrimoniale, per effetto della redditività incrementale attesa in arco piano con un utile al 2025 pari a 56 milioni (rispetto a 34 milioni a regime nel piano precedente) e un ROE del 10%, alla separazione e al superamento definitivo della legacy BPB; con iniziative volte ad accelerare e completare la transizione verso daily banking efficienti attraverso la focalizzazione sulla crescita degli impieghi, con uno stock creditizio a regime nel 2025 pari a circa 8 miliardi (rispetto a 6 miliardi a regime nel piano precedente), e della raccolta diretta da clientela, pari a 8,5 miliardi a regime nel 2025 (rispetto a circa 6 miliardi a regime nel piano precedente);con iniziative finalizzate a consentire il completamento del percorso di piena sostenibilità e conseguire un maggior margine industriale; grazie al rilancio delle partnership per lo sviluppo del credito diretto e delle garanzie;facendo leva su competence center di Gruppo».

Per qiamto riguarda Cassa di Risparmio di Orvieto, «il posizionamento come banca commerciale retail rilevante per le comunità locali del proprio territorio di riferimento e di nuove geografie del Centro Italia: operando, attraverso un maggior margine industriale, come motore di crescita delle masse intermediate, con uno stock creditizio a regime nel 2025 pari a circa 1,6 miliardi (rispetto a 1,3 miliardi a regime nel piano precedente) e della raccolta diretta da clientela, pari a circa 1,5 miliardi a regime nel 2025 (rispetto a circa 1,2 miliardi a regime nel piano precedente);

grazie al rilancio delle partnership per lo sviluppo del credito diretto e delle garanzie; facendo leva su competence center di Gruppo; realizzando una redditività incrementale attesa in arco piano con un utile 2025 pari a circa 11 milioni (rispetto a 9 milioni a regime nel piano precedente) e un ROE del 10,4%».