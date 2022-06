Caso Shalabayeva, non fu sequestro: assolti tutti i poliziotti

PERUGIA - Assolti. L'applauso e poi le lacrime liberatorie. Dopo quasi dieci ore di camera di consiglio Renato Cortese, ex capo della squadra mobile di Roma, e Maurizio Improta, ex capo dell’ufficio immigrazione, imputati a Perugia con l'accusa di sequestro di Alma Shalabayeva e della figlia Alua, insieme ad altri quattro poliziotti, Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma e Stefano Leoni, insieme al giudice di pace Stefania Lavore, sono stati assolti.

Shalabayeva, la sentenza

A oltre nove anni dai fatti e a quasi mesi mesi dalla sentenza di primo grado che li aveva condannati, finisce l'incubo per i servitori dello Stato (Cortese nella sua carriera ha anche catturato il boss della mafia Bernardo Provenzano) accusati di aver fatto rimpatriare le due donne, moglie e figlia del dissidente kazako Muktar Ablyazov. La procura generale, con il procuratore Sergio Sottani e il sostituto Claudio Cicchella, per Cortese, Improta, Stampacchia e Armeni aveva chiesto, per l’accusa di sequestro di persona, la condanna a quattro anni, per Tramma a due anni e otto mesi, mentre aveva sollecitato l’assoluzione per Leoni e per Lavore «perché il fatto non costituisce reato». Per le accuse di falso aveva sollecitato, invece, il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Il caso iniziato nel 2013

Un caso iniziato nella notte tra il 28 e 29 maggio 2013, quando Alma Shalabayeva e la figlia sono state prelevate dalla polizia nella loro abitazione di Casalpalocco, a Roma: le forze dell'ordine cercavano il marito, il dissidente kazako Muktar Ablyazov, ma alla donna è stata contestata l'accusa di possesso di un passaporto falso. Due giorni dopo, firmata l'esplusione, sono state rimpatriate. La donna e la figlia sono poi tornate in Italia e a Shalabayeva nell’aprile 2014 è stato riconosciuto l'asilo politico.

In primo grado, la corte presieduta da Giuseppe Narducci aveva condannato Cortese, Improta, Stampacchia e Armeni a cinque anni di reclusione, Leoni a tre anni e sei mesi, Tramma a quattro e il giudice di pace a due anni e mezzo. Pene raddoppiate rispetto alle richieste sollecitate dal pubblico ministero. Un “rapimento di Stato” secondo quanto riportato dal terzo collegio del tribunale di Perugia nelle motivazioni della sentenza.

Il verdetto ribaltato

Una ricostruzione contestata dalle difese degli imputati, un verdetto che con il processo d’Appello le difese hanno puntato a ribaltare. Grazie alla riapertura dell’istruttoria dibattimentale chiesta e ottenuta dai difensori degli imputati, nonostante il parere contrario della procura generale, con l’avvio del processo di secondo grado sono stati ascoltati in aula i magistrati romani che nel 2013 si occuparono a piazzale Clodio del caso. L’ex procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone nella sua testimonianza davanti al collegio presieduto da Paolo Micheli ha spiegato di non aver mai avuto nessuna pressione da Renato Cortese e che il passaporto mostrato da Alma Shalabayeva, moglie del kazako Muktar Ablyazov, “era palesemente falso”. (segue)