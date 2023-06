Venerdì 16 Giugno 2023, 08:24

SAN GIUSTINO Un anno di lavori socialmente utili in una struttura assistenziale pubblica. Il giudice del tribunale di Grosseto ha accolto la richiesta di messa alla prova avanzata da Davide Pecorelli tramite il suo legale di fiducia, Andrea Castori. Si chiude qui il procedimento per falso ed autocalunnia aperto dalla Procura della repubblica maremmana. L'ex imprenditore al suo rientro in Italia aveva preso alloggio in una struttura ricettiva di Isola del Giglio, dicendo di essere un geologo e di chiamarsi con un nome diverso dal suo. Nome indicato anche nel documento consegnato alla reception e fornito in seguito ai carabinieri di Piombino. Di qui il reato di falso. Il 47enne nel corso dell'udienza di fronte ai magistrati di Perugia aveva poi raccontato che quando fu intercettato nel mar Tirreno su un gommone in avaria stava andando a recuperare un tesoro nascosto all'isola di Montecristo.

Dichiarazioni che gli erano costate l'incriminazione per autocalunnia. Intanto, a Scutari, è iniziato il processo in cui l'ex arbitro di calcio è imputato per la simulazione della propria morte nell'incendio dell'auto dal quale è partita un'autentica telenovela, per truffa, profanazione di tomba, attraversamento illegale di frontiera. La prima seduta - riferiscono fonti albanesi - non si è svolta per l'assenza di Pecorelli. Il tribunale ha quindi deciso l'aggiornamento a luglio per poterlo informare. A quel punto, specificano gli stessi media, «Pecorelli dovrebbe nominare un avvocato albanese che parteciperà alle prossime udienze e la notifica sarà fatta a quest'ultimo». Nelle stesse ore l'avvocato Castori puntualizza che il suo cliente ha risarcito tutti i danni provocati nel Paese delle Aquile e che sta lavorando alla definizione del caso. Il sangiustinese era scomparso a gennaio di due anni fa. Lungo una strada nel nord dell'Albania fu ritrovata la carcassa di una Skoda Fabia divorata dalle fiamme. L'aveva noleggiata all'arrivo in aeroporto. Doveva essere un viaggio organizzato probabilmente per uscire da una situazione economica di precarietà. Nell'abitacolo presunte ossa umane e altri oggetti che in qualche modo gli erano stati attribuiti. E' l'inizio di un feuilleton dove molti passaggi non hanno mai trovato riscontro. Dopo otto mesi Pecorelli viene salvato dal naufragio davanti alle coste Toscane, spiega di essere alla ricerca di alcune casse di monete. A dicembre scorso la Squadra Mobile lo arresta su impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia: da oltre Adriatico ne chiedono l'estradizione. Dopo un paio di giorni torna libero: «Non ci sono né il pericolo di fuga né l'urgenza dell'arresto», recita la motivazione.