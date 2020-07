PERUGIA - Umbra Acque ieri ha reso noto il calendario delle riaperture delle Case dell’acqua. Da lunedì 13 luglio tornano fruibili quelle di Pian di Massiano, Cupa, Ponte San Giovanni, Villa Pitignano per Perugia e via Parco a Corciano e via Perugia a Torgiano. Da martedì 14 quelle di via del Mosaico a Deruta, piazza Togliatti a Bastia Umbra, Santa Maria degli Angeli, via Salvo d’Acquisto a Cannara e Passaggio di Bettona.

Sulla base delle misure di prevenzione anti Covid in vigore, gli utenti dovranno indossare le mascherine e guanti, osservare la segnaletica orizzontale predisposta in questi giorni e osservare il distanziamento interpersonale. L’azienda metterà a disposizione prodotti e intensificherà la frequenza di sanificazione degli erogatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA