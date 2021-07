Venerdì 2 Luglio 2021, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 07:42

Ormai è la casa dei bivacchi e dei senza tetto. Doveva essere una struttura di rinascita, di aggregazione giovanile, si è trasformata nel più grande fallimento che il Comune di Terni abbia mai realizzato. Mai inaugurata ufficialmente, è sempre stata al centro delle campagne elettorali. Sia per soffiare sulla riconferma del secondo Di Girolamo, nel 2014, che come tema per attaccare la Giunta del dissesto, tre anni fa, con la promessa che tutto sarebbe cambiato, con la Lega al governo della città. Ma la Casa delle Musiche è sempre lì a marcire. Progettata male, e gestita peggio (per quello che riguarda l’assegnazione delle struttura) l’edificio è ormai da anni preda di numerosi atti vandalici, di ogni genere. Dal furto alla semplice devastazione, fino a farne rifugio di ricovero per sbandati. Costata 1,5 milioni di euro, in questi anni di degrado e abbandono ha prodotto già 500mila euro di lavori da fare per sistemarla i danni, senza mai essere stata utilizzata un solo giorno per lo scopo per cui venne realizzata: ovvero offrire spazi alle band musicali giovanili. La lunga lista delle cause che hanno portato all’impossibilità di utilizzare la struttura ormai nemmeno viene più letta. Nodi strutturali e gestionali si sono intrecciati in un groviglio talmente impossibile da sciogliere che in occasione dell’ultimo consiglio comunale è arrivata la proposta-provocazione della consigliera comunale di FdI, Monia Santini, di realizzare una nuova Casa delle Musiche prima di spendere 500 mila euro per sistemarla. Una provocazione che ha avuto almeno l’effetto di riaccendere i riflettori su questa vicenda.

Da quello che trapela da Palazzo Spada pare che la cooperativa sociale Actl di Terni abbia avanzato una manifestazione di interesse per prendersi cura della Casa delle Musiche, sia per la riqualificazione che per la gestione. «Sì confermo che c’è una manifestazione di interesse per la Casa delle Musiche», dice l’assessore con delega al patrimonio Orlando Masselli. Ma parlare di svolta è assai prematuro. «Ora - spiega l’assessore Masselli - affronteremo la possibilità di fare un bando per valutare nel concreto la manifestazione di interesse pervenuta in Comune e protocollata nei giorni scorsi». Resta da capire, però, se questo passaggio rischia di creare un cortocircuito rispetto al tema della gestione, considerando che in passato più volte l’Arci ha rivendicato l’utilizzo della struttura. «A me - dice Masselli - non risultano convenzioni firmate, contrariamente avremo finalmente la possibilità di capire cosa sia accaduto in questi anni di abbandono. La vicenda mi riguarda per quello che compete il patrimonio ma ricordo che la questione è stata in carico alla cultura con un certo immobilismo che ora proveremo a sbloccare, cercando la strada migliore per il Comune».

Insomma, l’ennesimo capitolo sta per iniziare, sperando che la musica non sia sempre la stessa.