Cascia, lite tra vicini a colpi di roncola, arrestato

CASCIA - Nella notte tra sabato e domenica i carabinierid ella Stazione di Cascia hanno arrestato un pensionato italiano 60enne poiché - spiega una nota dei carabinieri - nel centro abitato della frazione di Trognano a seguito di discussione scaturita per futili motivi con un compaesano, ha afferrato una roncola e s’è scagliato verso quest’ultimo tentando di colpirlo. L’uomo è stato bloccato dall’aggredito e da altre persone presenti che riuscivano a disarmarlo. Nel parapiglia sono rimaste lievemente ferite e oltre l’aggredito altre quattro persone. Al termine delle formalità di rito, l’aggressore veniva è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate e condotto in carcere a Spoleto a disposizione della autorità giudiziaria di spoletina informata dai carabinieri di Cascia che procedono sul caso.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24



