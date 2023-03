Cascia, insegue e sperona l'auto della ex moglie: arrestato operaio di 51 anni

Giovedì 2 Marzo 2023, 13:06







I carabinieri di Cascia hanno arrestato un operaio di 51 anni accusato di atti persecutori. L’uomo, appostato a bordo della propria autovettura lungo la strada tra Cascia e Roccaporena, appena ha visto arrivare l’utilitaria condotta dalla ex moglie l’ha raggiunta e l’ha speronata, fino a costringerla a fermarsi. Non soddisfatto, poco dopo si è presentato nell’abitazione della ex minacciandola pesantemente. I carabinieri, arrivati in soccorso della donna, lo hanno arrestato in flagranza di reato. L'uomo era ubriaco ed è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza..