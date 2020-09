© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI -è costretta a vivere in una casa ininsieme alla mamma, che ha ottant’anni. Si è vistala villa di proprietà, nelle campagne di Stroncone, sulla base di un procedimento discutibile, che per lungo tempo non si è fermato di fronte alla legge.E ora che il giudice del tribunale di Terni,, con la sentenza depositata il 2 settembre, ha dichiarato laattiva della banca che ha promosso l’espropriazione, ha pochi strumenti per riavere indietro quello che ha visto sparire.La vicenda risale agli anni 2012-2013. La banca promuove contro Franca una procedura di espropriazione immobiliare sulla base di un contratto di mutuo fondiario rilasciato in forma esecutiva a favore di un istituto di credito, che, nell’atto di precetto, sostiene di aver rinegoziato con lei il mutuo. La cessione del titolo da una banca all’altra e la rinegoziazione del mutuo non sono stati mai prodotti nel fascicolo dell’esecuzione né sono stati mai nella disponibilità della parte debitrice.“La vicenda a noi non ha mai convinto - dicelegale della donna - in quanto si tratta di procedimenti rigorosissimi che impongono trasparenza. Il consumatore insomma deve sapere a chi rendere conto”. L’esecuzione è andata avanti e purtroppo niente l’ha bloccata. E’ il giudice, Bellei ad accorgersi che c’è un difetto sulla produzione dei documenti legati ai crediti. E a valorizzare il principio per cui i rapporti tra banca e cliente devono essere trasparenti proprio per evitare che le esecuzioni vengano intraprese in modo incauto. “Nel frattempo la mia cliente, dopo alcuni tentativi di vendita andati a vuoto, è stata costretta a trasferirsi in una casa in affitto insieme all’anziana madre - dice Tudisco. Da qui, che si è conclusa con esito favorevole, in quanto il tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della banca che aveva a sua volta acquistato il credito da un altro istituto di credito. Questa sentenza ha effetto caducatorio e travolge tutti gli atti della procedura esecutiva promossa sulla base del contratto di mutuo fondiario non regolarmente ceduto”.La procedura di espropriazione immobiliare però si è conclusa un anno prima della sentenza: “La mia assistita è statadi abitazione costituita da un elegante villino, vicino Stroncone, stimato in perizia per oltre 642mila euro e aggiudicato, dopo vari ribassi, il 7 marzo 2018 a 225mila euro. Al danno, anche la beffa in quanto la mia assistita è imputata per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per aver asportato alcuni elementi, un vecchio camino e le porte, della sua ex casa. Asportazione che, per effetto della sentenza, era pienamente legittima”. Marco Tudisco, che sottolinea che “la” ha avviato una causa milionaria nei confronti della banca.