TREVI -Tre squadre dei vigili del fuoco arrivate da Perugia, Foligno e Spoleto stanno lavorando per spegnere un incendio che si è sviluppato nel piazzale della cartiera di Trevi. Dalle prime informaziooni riuslta che il rogo ha interessato carta da macero. L'incendio è scoppiato intorno alle 13. Ancora non sono note le cause. © RIPRODUZIONE RISERVATA