PERUGIA - Verrà assegnato domenica 25 ottobre il prestigioso premio teatrale intitolato a Virginia Reiter, che vede in questa sedicesima edizione l’attrice umbra Caroline Baglioni nel terzetto delle finaliste. Certamente un risultato di rilievo anche solamente esserci, ma per la vincitrice del Premio come miglior autrice under 40 all’ultima Biennale Teatro a Venezia (con il suo testo Il lampadario, ndr), le speranze di spuntarla sono alte. A contenderle il titolo la veneta Carolina Ellero e la campana Anna Mallamaci. La cerimonia si svolgerà al Teatro Argentina di Roma e nel corso della stessa serata verranno anche consegnati il Premio Giuseppe Bertolucci a Marianna Fontana, il Premio venticinquennale Virginia Reiter alla carriera a Isa Danieli e il Premio europeo Giuseppe Bertolucci alla miglior giovane regista under 35 a Irene Dionisio.

Un premio nato per sostenere e promuovere giovani attrici nella fase iniziale della loro carriera, che omaggia ormai da un quarto di secolo la grande interprete modenese nonché prima capocomica italiana. Un’iniziativa legata anche al regista e sceneggiatore Giuseppe Bertolucci, ideatore del Festival Virginia Reiter, e che vede Laura Marinoni nelle vesti di direttrice artistica. Caroline Baglioni è stata selezionata dalla giuria di esperti presieduta da Ennio Chiodi e composta da Rodolfo di Giammarco, Gianfranco Capitta, Maria Grazia Gregori e Fabrizio Grosoli. L’attrice umbra, che ha saputo questa mattina della candidatura, si è detta «sorpresa e felice» di poter ambire al premio. Una grande soddisfazione anche per il Teatro Stabile dell’Umbria che sostiene da qualche anno l’autrice perugina classe 1985, membro della Compagnia dei giovani del TSU. Non da meno l’apprezzamento dimostrato in questi anni da Antonio Latella, con il quale ha collaborato già nel 2007 in Purificati di Sarah Kane.

Dopo essersi diplomata nel 2008 come attrice/performer al Centro Universitario Teatrale di Perugia diretto da Roberto Ruggieri, Caroline Baglioni si laurea in antropologia e nel 2012 entra a far parte del gruppo di ricerca teatrale La Società dello Spettacolo collaborandovi fino al 2017. Con il monologo Gianni vince il premio Scenario per Ustica (2015), il Premio In-Box (2016) e il Premio Museo Cervi (2017) e inaugura un sodalizio artistico insieme a Michelangelo Bellani, con il quale scrive a quattro mani e realizza Mio padre non è ancora nato (2018) e Sempre verde (2019), concludendo la trilogia dedicata ai legami di sangue. Parallelamente collabora con la Compagnia dei giovani del Teatro Stabile dell’Umbria e prende parte a diverse produzioni per la regia di Danilo Nigrelli, Antonio Latella, Liv Ferracchiati, Andrea Baracco. È attualmente impegnata nella grande produzione che andrà in scena al Morlacchi a fine mese, Guerra e Pace.

