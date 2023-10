Domenica 29 Ottobre 2023, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 08:20

Dal maxischermo a Netflix, dal cortometraggio alla miniserie tv. E' un periodo particolarmente intenso e fortunato per la baby attrice ternana Carolina Michelangeli, 10 anni a dicembre, che dopo il grande schermo "debutta" sulla piattaforma streaming. Il film "Come pecore in mezzo ai lupi", che la vedono protagonista insieme a Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli, è uscito giovedì scorso, 26 ottobre, anche su Netflix. Il film, che è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Rotterdam in primavera e distribuito nelle sale a luglio, è un crime-noir coraggioso e dal ritmo incalzante, molto apprezzato dalla critica.

Isabella Ragonese interpreta una poliziotta infiltrata in una pericolosa organizzazione criminale, dove troverà suo fratello Bruno, interpretato da Andrea Arcangeli, che non vedeva da tempo. Carolina invece è Marta, la figlia di Bruno, al centro di una serie di eventi che metteranno a dura prova tutti i personaggi. Prodotto da Groenlandia con la sceneggiatura di Filippo Gravino, la regia di Lyda Patitucci e la fotografia di Giuseppe Maio, "Come pecore in mezzo ai lupi" è un film crudo e realista e dal grande ritmo, che alterna scene d'azione ad una profonda analisi dei personaggi che si trovano di fronte a scelte difficili, nella speranza di dare un nuovo percorso alla loro vita. Un film "non facile" per una bambina, «molto più duro da vedere rispetto a come Carolina lo ha vissuto sul set», aveva rivelato il papà Cristiano, il giorno dopo la presentazione della pellicola a Roma. Per Carolina Margheriti si tratta del secondo lungometraggio dopo il debutto con "Il paradiso del Pavone", presentato al Festival del cinema di Venezia. Gli impegni per l'attrice bambina, però, non si fermano qui: proprio in questi giorni, insieme a Filippo Timi, Alberto Paradossi e Francesca Inaudi, ha preso parte al cast del cortometraggio girato a Perugia "Un padre" per la regia di Michele Gallone, con la sceneggiatura vincitrice del primo posto al Bergamo Film Meeting del 2020 e vincitore dell'Umbria Film Fund 2022. Il giovane regista milanese ha voluto fortemente Carolina dopo averla notata proprio durante il montaggio di "Come pecore in mezzo ai lupi". Ma in questo periodo Carolina è impegnata anche in una miniserie Rai di quattro puntate sulla vita di Guglielmo Marconi, interpretato da Stefano Accorsi. Per Carolina «che come ha riferito sempre suo padre, Cristiano - sta prendendo questa esperienza come un gioco, non come un dovere o un'ossessione», queste sono piccole parentesi della vita di una normalissima bambina che si divide tra gli impegni cinematografici, la scuola e la ginnastica ritmica. Ginnastica ritmica che è l'altra grande sua passione e che, pare, riesce a coltivare altrettanto bene come il cinema visto che ha partecipato già a diverse gare conquistando anche diverse medaglie.