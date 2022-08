Martedì 30 Agosto 2022, 23:35

Caro bollette: risparmio si, ma non sulle scuole. E' questa la linea di pensiero della professoressa Lorella Monichini, dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto che, oltre ad essere in questi giorni impegnata nei festeggiamenti per il 50° compleanno del Liceo Scientifico “Majorana” che guida, è, come tutti i dirigenti, pronta a cominciare il nuovo anno scolastico.

Un anno scolastico la cui prima campanella arriva in mezzo alle polemiche e tra tante proposte in tema di risparmio energetico, perché la scure del caro bollette si sta per abbattere anche sugli studenti italiani.

Ma cosa può fare un dirigente per abbattere i costi che, a quanto pare, inevitabilmente si siederanno al primo banco di ogni classe? Chi propone la settimana corta, chi meno ore giornaliere, chi un grado in meno, chi la dad e fare scuola da casa.

«A dire il vero la nostra scuola da quasi dieci anni ha scelto di effettuare la settimana corta – spiega la dirigente – quindi questo tema, non ci tocca. Abbiamo, inoltre, da tempo installato pannelli solari. C'è un risparmio? Non lo so, perché noi non siamo coloro che pagano la bolletta – spiega ancora Monichini, riferendosi al fatto che gli immobili e le utenze sono a carico della Provincia di Terni.

Devo dire di essere molto contrariata a che sia sempre indicata la scuola quando si parla di dover risparmiare. Chi deve risparmiare? La scuola. Chi deve rimboccarsi le maniche? La scuola. Ma noi lo facciamo sempre – continua la dirigente – nei confronti dei problemi quotidiani che siamo chiamati a gestire. Avremmo bisogno, invece, in questo contesto, di qualcuno che pensasse a noi, non che noi dobbiamo pensare al Paese. Che poi ci mancherebbe che noi, scuola, non pensassimo sempre al Paese visto che cresciamo i suoi futuri cittadini. La scuola deve fare economia? La scuola, secondo qualcuno, dovrebbe tornare in dad per risparmiare? Lasciamo un attimo da parte la questione psico-pedagogica – Monichini torna sulla dad – la scuola risparmierebbe con “ognuno a casa sua”, ma le famiglie? E i docenti?

Non possiamo essere noi, noi scuola, a dover trovare soluzioni a economie che tra l'altro nemmeno ci appartengono – continua – eventualmente a noi è demandato far si che le strategie per il risparmio rientrino nei nostri programmi didattici, sensibilizzando i ragazzi a migliori e maggiormente efficaci comportamenti nei confronti dell'ambiente, cosa che facciamo, con orgoglio, da anni.

La sensibilizzazione, l'educazione, il mettere i ragazzi in grado di sviluppare una propria coscienza ambientale, questo ci compete, e lo facciamo con grande impegno. Il risparmio energetico, poi, ovviamente, lo attuiamo ognuno ogni giorno come cittadini (spegnere le luci, stare attenti ai consumi...). Come scuola quindi non abbiamo strategie particolari, e non saprei cosa altro fare o proporre. Sarà semmai l'ente proprietario, nel nostro caso la Provincia di Terni, a elaborare eventuali strategie».