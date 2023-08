Giovedì 3 Agosto 2023, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 09:29

I distributori di benzina di Terni sembrano essersi adeguati all'obbligo dell'esposizione del prezzo medio dei carburanti. Obbligo scattato dal primo agosto ma non tutti, martedì scorso, facendo un giro rapido tra quelli più gettonati, avevano i prezzi collocati in una posizione facilmente visibile.

I CARTELLI

Ieri invece i cartelli in bella mostra sono apparsi anche in questi ultimi. L'obbligo dell'esposizione dei due prezzi ha il duplice scopo di consentire al consumatore di confrontare quello del distributore con quello medio per poter fare una scelta consapevole. Tornando ai prezzi, ieri il costo medio indicato nei distributori ternani era per il diesel di 1,771 euro, quello della benzina di 1,915, entrambi in crescita rispetto a lunedì quando erano rispettivamente di 1,764 e 1,912 euro. Andando a guardare nello specifico i prezzi relativi ai distributori ternani, così come emergono dall'Infodata del Sole 24ore aggiornati al 31 luglio, emerge una situazione abbastanza variegata: su 43 punti distribuiti in tutto il territorio comunale ci sono distributori in cui la benzina o il gasolio costano meno, altri dove i prezzi vanno oltre quello della media nazionale. Intanto va fatta una distinzione tra le modalità di approvvigionamento: self o servito, dove il primo è sicuramente più economico dell'altro. La collocazione del distributore invece sembra essere indifferente rispetto al prezzo. Dando uno sguardo d'insieme ai numeri si vede che la benzina self service oscilla tra 1,849 euro di piazzale Bianchini Riccardi e 1,929 lungo il raccordo Terni-Orte, mentre il prezzo medio in città è di 1,879. C'è un distributore in via Rosselli dove il self service costa come il servito: 1,849 euro. Stessi prezzi anche in viale Trieste ma qui il costo va a 1,889 euro. Si tratta di eccezioni visto che i prezzi del servito oscillano tra 1,979 euro di via Lessini e i 2,189 euro di via Nobili e via Narni. Il prezzo medio negli altri, da via Borzacchini a via Tre Venezie, da via Lungonera a via Romagna, si attesta su 2,089 euro. Per quanto riguarda il diesel, il prezzo più basso self service, 1,679 euro, è in piazzale Bianchini Riccardi, quello più alto in via Narni: 1,759. La media in città oscilla tra 1,719 e 1,729 euro. Anche in questo caso il distributore di via Rosselli pratica lo stesso prezzo tra servito e self service: 1,689 euro, mentre negli altri distributori si va da 1,809 euro di via Lessini a 2,049 in via Nobili. Insomma anche Terni i prezzi dei carburanti subiscono continue oscillazioni ma per orientarsi basta tenere sotto controllo il sito del Mimit dove i gestori comunicano periodicamente i prezzi.