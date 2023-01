Giovedì 19 Gennaio 2023, 09:53

TERNI Continuano a crescere le spese obbligate delle famiglie: generi alimentari, bollette e benzina rappresentano i principali capitoli di spesa. Secondo uno studio della Cgia di Mestre, nel 2022 queste voci hanno costituito circa il 60% degli acquisti con un aumento rispetto all'anno precedente di circa il 3,8%. In termini pratici su una spesa media mensile di circa 2mila euro, 1.200 sono andati per le spese obbligate vale a dire 265 per i carburanti, 425 per le bollette e 511 euro per cibo e bevande alcoliche. Rispetto a questa situazione anche le famiglie ternane si stanno ingegnando per risparmiare. E così, come per spesa alimentare e bollette, anche per i carburanti si tira la cinghia e, a maggior ragione, in queste settimane dopo gli aumenti medi di 20 centesimi al litro scattati a inizio anno con la fine dello sconto sulle accise. Qualche ternano racconta di aver visto la sera di Capodanno alcuni automobilisti in fila ai distributori automatici per fare il pieno prima che entrassero in vigore gli aumenti. Per monitorare l'andamento dei prezzi e individuare dove sia più o meno conveniente fare rifornimento, basta controllare il sito del Mise Osservaprezzi carburante, che viene aggiornato costantemente secondo i dati comunicati dagli stessi gestori. Scorgendo l'elenco dei 38 distributori presenti a Terni si nota che i prezzi variano da zona a zona e soprattutto da una compagnia all'altra anche se non mancano le eccezioni. C'è una stessa compagnia, per esempio, che, seppur di pochissimo, applica due prezzi diversi nella pompa di benzina self service di via XX Settembre e di via Narni. Il prezzo varia, ovviamente, dal tipo di carburante e dalla modalità di rifornimento (servito o self service). Alla luce di tutte queste variabili e tenendo in considerazione gli aggiornamenti presenti sul sito del Mise al 17 gennaio, si nota che per la modalità servito, il prezzo più alto per la benzina si registra in un distributore lungo la strada 3 Flaminia dove arriva a toccare i 2,298 euro al litro. In città ci sono due impianti, della stessa compagnia, in via delle Campore e in via del Centenario, in cui il prezzo è a 2,280 euro al litro. In tutti gli altri distributori è più basso. Il prezzo più conveniente in assoluto per la benzina, sempre in modalità servito, è in via Romagna dove si attesta a 1,718 euro. Diverso discorso per il self service. Ci sono quattro impianti della stessa compagna in via Tre Venezie, via Lessini, via Lungonera Savoia e via Romagna in cui rifornirsi di benzina autonomamente costa 1,702 euro al litro. Ma ci sono due distributori che riescono a scontare ulteriormente: uno è in via Battisti dove la benzina self service è a 1,699 euro al litro, l'altro, nuovo, in via Lessini che applica lo stesso prezzo. I grattacapi, invece, arrivano con il gasolio. Il servito ha il prezzo più alto di 2,385 euro al litro lungo la strada 3 Flaminia. In via del Centenario, in strada delle Campore a Sabbione e in via Narni, si attesta a 2,367 euro. Il gasolio self service più conveniente si trova a 1,792 euro al litro in via Lessini, viale Trento, via Tre Venezie, via Borzacchini, via Lungonera Savoia e via Romagna. Da segnalare l'impianto di rifornimento in via piazzale Bianchini Riccardi, esclusivamente self service, dove la benzina costa 1,689 euro e il gasolio 1,789. Discorso a parte per gpl e metano. Il prezzo più basso per il primo è nel distributore di via Lessini a 0,779 euro mentre in superstrada arriva a 0,789. Quattro i punti di distribuzione del metano: in strada Bolzello e in strada Carone a 1,699 euro, in superstrada a 1,599 euro e a Papigno a 2,599. Il gestore di questo distributore nei mesi scorsi finì al centro delle cronache perché, a causa degli aumenti spropositati, chiuse la pompa del metano per protesta.