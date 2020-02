Sarà una grande festa di carnevale quella che andrà in scena alla Casa del Sole di Amelia.

L’evento “Carnevale…ogni donazione vale!”, organizzato anche quest’anno dai volontari dell’Avis comunale di Amelia “Gianni Gonella”, sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Appuntamento domenica 23 febbraio, a partire dalle 16, con la sfilata delle maschere per i più piccoli, tanti giochi per i bambini, pizza e dolci.

L’iniziativa organizzata da Avis, con la collaborazione di Arciragazzi Casa del Sole e centro sociale San Giovanni, rappresenta un momento di festa e di condivisione dell’attività svolta dai volontari, che puntano a coinvolgere tutti sull’importanza della donazione del sangue.



