Ultimo aggiornamento: 17:16

TERNI La città dice addio all’imprenditore ternano Carlo Iosa, fondatore dell’anonima srl specializzata in servizi di pulizie tecniche ed industriali di grandi stabilimenti, nelle bonifiche ambientali e nella gestione e nello smaltimento di rifiuti industriali. Iosa, che aveva 85 anni, iniziò la sua attività di imprenditore nel 1960 nel settore dell’edilizia, acquistando il suo primo camion. «Pagai il tabaccaio con una cambiale per acquistare le cambiali che erano necessarie per comprare il camion Lancia Esatau» raccontava a chiunque gli chiedesse come fosse nata la sua azienda. Grande sognatore, guidato da istinto, caparbietà e passione, con la sua licenza elementare nel 1963 riuscì a dare il via al suo grande sogno. Fondando una delle aziende più significative del territorio. Negli anni Carlo Iosa ha realizzato importanti opere che hanno cambiato il volto di Terni: Dai tunnel di accesso alla città a diversi campi sportivi e a significative opere stradali. Negli anni ‘80 fu uno tra i primi imprenditori italiani a percepire che i rifiuti sarebbero diventati a breve un problema. Al punto che decise di convertire totalmente la sua azienda allo smaltimento dei rifiuti industriali. Azienda che, per anni fortemente operativa dentro Ast, è arrivata a dare lavoro a 200 dipendenti. L’imprenditore seguiva con grande passione le gesta sportive del nipote, Danilo Petrucci, il pilota di MotoGP attualmente impegnato a Misano per il Gran Premio di San Marino. I funerali di Carlo Iosa si svolgeranno domani, alle 10 e 30, nella chiesa di Campitello.