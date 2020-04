Caritas-San Martino, i benefattori aumentano e l'impegno per la solidarietà continua

TERNI Con l’emergenza Coronavirus da gestire è importante dedicare attenzione alle persone che si trovano più in difficoltà; e l’aiuto prezioso in questi casi viene da chi combatte il virus con la solidarietà. In prima linea stavolta ci sono la Caritas di Terni-Narni-Amelia e l’associazione di volontariato San Martino, che già dal mese di marzo si sono impegnate in vari modi per contrastare la mancanza di beni alimentari e di prima necessità di alcune famiglie. Per questa ragione era stato aperto l’Emporio Solidale in via Vollusiano ed erano stati attivati i centri di ascolto; adesso le richieste al numero verde 800766455, attivato da inizio aprile, sono sempre più numerose. Così il servizio dell’Emporio Solidale è stato potenziato «con un ampliamento degli accessi e dell’accoglienza, su appuntamento, delle persone segnalate dalle parrocchie, avviando un vero e proprio Emporio di emergenza che sta aiutando più di 100 nuovi nuclei familiari, oltre ai 130 che già usufruivano del servizio; oltre agli aiuti alimentari vengono sostenute diverse famiglie per il pagamento delle bollette e medicinali». Nel rispetto dei decreti ministeriali continua anche l’attività della Mensa per i poveri «San Valentino», che ospita ogni giorno 70 persone facendo turni di dieci persone per volta che mangiano a tavoli separati rispettando le distanze di sicurezza. Tutto ciò però è possibile soprattutto grazie ai tanti benefattori, che hanno contribuito in parte con donazioni di denaro e in parte con donazioni di prodotti alimentari. «La Caritas Diocesana di Terni Narni Amelia e l'Associazione di Volontariato San Martino intendono ringraziare quanti hanno voluto essere vicini alle situazioni di povertà che questo momento di straordinaria gravità di pandemia ha evidenziato» afferma il direttore della Caritas Ideale Piantoni. «Ricordo in particolare due signore novantenni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Lion Club Terni San Valentino, la ditta Valnerina tartufi, Centinari, Terni Pan, Serafini, Biscottificio Santangelo, Ipercoop e tante altre, insieme a tutte le persone che ci hanno chiamato o si sono adoperate per donarci, attraverso anche un piccolo gesto, non solo sostanza, ma anche la forza di trasmettere la speranza a coloro che si rivolgono a noi» conclude.

