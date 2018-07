Guittoncino di ser Francesco dei Sigibuldi è il nome collettivo che raccoglie alcuni docenti dell’Università di Perugia che per conto del ‘Messaggero Umbria’ seguiranno la campagna per l’elezione del nuovo Rettore. Appartengono a cinque diversi Dipartimenti (tre scientifici e due umanistici) e nessuno di loro è candidato o interessato a farlo. L’idea è di offrire un contributo di idee a questa importante scadenza (tale non solo per chi opera all’interno dell’Ateneo, ma per l’intera comunità regionale), senza ovviamente trascurare i rumors, i ‘si dice’, il gossip e il costume. Buona lettura (e buon divertimento).

Guittoncino di ser Francesco dei Sigibuldi Comunicato n. 1 / Non sappiamo chi sarà il prossimo Rettore dell’Università di Perugia. Sappiamo chi non lo sarà o rischia di non esserlo pur desiderandolo fortemente: quelli che in queste settimane si sono agitati troppo. Si voterà tra un anno (ahinoi in coincidenza con il rinnovo dell’amministrazione comunale perugina: non bisognerebbe mischiare politica e università).

Muoversi con eccessivo anticipo rispetto al momento del voto non è mai una buona idea. Un po’ ci si brucia per eccesso d’esposizione. Un po’ si rischia di annoiare gli elettori potenziali. Al momento di candidati ufficiali non ne esistono (la formalizzazione dei competitori ci sarà intorno al febbraio del prossimo anno). Si conoscono però quelli ufficiosi. Il sempre pronto Maurizio Oliviero. Il redivivo Fausto Elisei. L’incalzante Franco Cotana. L’outsider Ambrogio Santambrogio (sarà forse di Milano?). Ma altri stanno seriamente meditando sul da farsi: il direttore di Agraria Francesco Tei e l’attuale pro-rettore Fabrizio Figorilli. Come dite? Non ci sono donne? In effetti non c’è equilibrio di genere in queste candidature. Ma stiamo parlando della poltrona di Rettore/Rettrice, non di una nomina pubblica da fare rispettando le quote rosa. Conta il merito, non il sesso. Ad ogni modo, di donne si è parlato, eccome, anche perché pare che al Magnifico uscente non dispiacerebbe un successore in gonnella (Battuta sessista? Tranquilli, tra di noi ci sono anche due donne). E dunque sono circolati i nomi della psicologa Claudia Mazzeschi (che piacerebbe ai cattolici a cui non piace il cattolico-ciellino Elisei) e della farmacologa Graziella Migliorati (ma pare che quest’ultima non voglia proprio saperne a dispetto delle insistenze di Moriconi: e se fosse un diniego tattico per scendere in campo al momento propizio?). Sempre in tema di donne, qualcuno ha scambiato con un tentativo d’inserirsi nella corsa per Palazzo Murena l’attivismo in questi mesi, sulla piazza perugina, della pediatra Susanna Maria Roberta Esposito: cene, interviste, comunicati stampa, cocktail, baci sorrisi e abbracci, insomma tutte quelle cose che vanno sotto la sigla un po’ ambigua di ‘relazioni pubbliche’. Ma pare sia solo autopromozione fine a se stessa: l’Università non c’entra nulla. O non c’entra più (chiedete a Duca e a Moriconi il perché). Torniamo a bomba. Cioè alla frenesia in queste settimane dei primi candidati in pectore. Di Oliviero si è scritto (con sospetta benevolenza) che abbia conquistato l’intera Medicina. Falso. I tre Dipartimenti sono divisi al loro interno come non mai. Oliviero ci sta provando ad accreditarsi come garante di quel che mondo. Ma tra i medici perugini sono in molti a nutrire dubbi sul suo modo di fare e sulle sue intenzioni. Troppo politicamente ondivago. Troppo animato (sembrerebbe) da spirito di rivalsa. All’Ateneo serve qualcuno che unisca, medi, discuta e tenga tutti insieme, non un vendicatore (magari per conto dell’ex Rettore Bistoni). Elisei dicono sia un’ape matta. Chiama tutti, promette ogni cosa. Ha un alleato certo, Mauro Tosti, che gli ha assicurato in dote i voti dei Dipartimenti umanistici. Ma è una piccola-grande bugia, visto che nel suo stesso Dipartimento Tosti sembrerebbe non godere di un grande seguito. Di Elisei si teme soprattutto una cosa: che, col carattere fumantino che si ritrova, possa dividere l’Ateneo come ha di recente diviso il suo Dipartimento. Dovrà dare molti rassicurazioni. La strategia di Cotana è chiara: accreditarsi come il candidato della peruginità (e della Perugia bene). Alle sue cene (almeno due quelle organizzate sinora) pare ci fossero più imprenditori e professionisti che professori. Il piccolo problema è che i primi fanno ambiente ma non votano. Bisogna convincere i secondi, a partire da quelli dei due Dipartimenti di Ingegneria. Compito quanto arduo per il Nostro? Santambrogio, che dicono sia uno determinato ma schivo, sinora s’è mosso con modi più felpati. Niente cene o conciliaboli segreti. Ha però visto, parlato, incontrato questo (Riccardi) e quella (Petrillo) in maniera riservata. Il suo problema è soprattutto farsi conoscere da chi ancora non lo conosce. Vuole fare il candidato di una sinistra che tanto non vince mai? Cosa voglia e cosa abbia in testa francamente ancora non si è capito. Il problema in realtà è comune. In questo turbillon di contatti informali e pseudo-riservati non è ancora venuta fuori una mezza idea sul futuro dell’Ateneo, se si eccettuano gli incontri pubblici promossi da Mario Bove col suo think-tank informale ‘Obiettivo Università 2019’ (un luogo di riflessione neutrale o si sta tirando la volata a qualcuno?). Insomma, oltre a volere lo scettro del comando, cosa si intende fare strategicamente per l’Università? Si aspettano, per discuterli, i programmi dei futuri candidati. Ai quali viene naturale porgere un altro consiglio. Fa caldo, stiamo per andare tutti in vacanza. Cosa ne dite di lasciarci in pace – docenti, amministrativi e studenti – e di riparlarne a ottobre?.

