Il cardinale Bassetti sta meglio: è uscito dalla terapia intensiva

PERUGIA - Il cardinale Gualtiero Bassetti ha lasciato il reparto di Terapia intensiva Covid 2. Il presidente dei vescovi italiani, ricoverato al Santa Maria della Misericordia da sabato 31 ottobre, è tornato nella struttura di Medicina d’Urgenza Covid 1 dell’ospedale. Ad annunciarlo, il vescovo ausiliare Marco Salvi, anche lui positivo al Coronavirus e asintomatico. «E’ una notizia confortante – commenta mons. Salvi – perché conferma il lieve miglioramento del suo stato di salute annunciato dai medici. Il quadro clinico resta comunque serio e il cardinale necessita di un costante monitoraggio e di cure appropriate. Per questo è necessario proseguire incessantemente nelle preghiere per il nostro Pastore, per tutti i malati e per gli operatori sanitari che si prendono cura di loro. A questi va il nostro più sentito ringraziamento».

