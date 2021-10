Il cardinale Bassetti in pellegrinaggio da Perugia alla Porziuncula

Sabato 16 Ottobre 2021, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 18:43

PERUGIA - Il cardinale Gualtiero Bassetti ha svolto sabato pomeriggio un pellegrinaggio a piedi da Perugia fino alla Basilica della Porziucola di Santa Maria degli Angeli di Assisi, insieme a un centinaio di fedeli. Tre le finalità del pellegrinaggio ricordate dal cardinale durante la preghiera iniziale nella chiesa di Ospedalicchio: ringraziare il Signore per la grazia della guarigione sua e di tante persone colpite dal Covid-19, definendosi Bassetti «un graziato da Dio»; pregare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, «necessarie alla Chiesa e alla società»; prepararsi spiritualmente al Cammino sinodale, perché «questo andare verso Assisi ci dà il senso della Chiesa che cammina con Cristo che la guida verso la Casa del Padre».

Bassetti ha voluto invocare all'inizio del pellegrinaggio lo Spirito Santo chiedendogli di guidarlo, dicendo, citando don Oreste Benzi: «Non dobbiamo mai dubitare dello Spirito di Dio, è sempre persona fedele». «Oggi - ha sottolineato Bassetti durante l'omelia della celebrazione eucaristica a conclusione del pellegrinaggio - abbiamo fatto un vero cammino sinodale, introducendo la celebrazione che vivremo domani pomeriggio, nella cattedrale di Perugia, di inizio Cammino sinodale della Chiesa italiana, a livello diocesano; un pellegrinaggio in cui tutti siamo stati protagonisti: sacerdoti, consacrati, diaconi, seminaristi, giovani, famiglie».