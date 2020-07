© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina si è svolta la parte finale della procedura di aggiudicazione dei lavori per il completamento degli interventi nel parco Galigani di Cardeto.L'appalto è stato aggiudicato a Ventra Srl, una ditta di Melfi (PZ) che ha presentato un ribasso del 30,75%. Nei prossimi giorni ci saranno le ultime verifiche di legge per la convalida. I lavori potrbbero iniziare già nel prossimo mese di settembre.«Un altro obiettivo raggiunto e un altro impegno rispettato", commenta l'assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati. "Anche in questo caso ringrazio gli uffici che sono riusciti a completare una procedura piuttosto complessa rispettando perfettamente i tempi che ci eravamo dati. Insieme al cantiere del PalaTerni e ai diversi cantieri stradali aperti in queste settimane, possiamo dire che l'estate 2020, post Covid, sarà molto intensa sul fronte dei lavori pubblici. Personalmente sono molto felice del fatto che la nostra amministrazione stia riuscendo a sbloccare situazioni che apparenteemente sembravano pressoché irrisolvibili: continuiamo a lavorare con grande tenacia per la città».I lavori finanziati con oltre un milione di euro riguardano: due campi da tennis coperti in sintetico m. 35,60 x 18,50 e m 35,60 x 17,33 – h. 9,45 m; due campi da tennis scoperti in terra artificiale m 35,00 x 18,67; un campo da tennis scoperto in erba sintetica m 37,35 x 18,00; un campo da paddle; la pista bmx; spogliatoi e servizi igienici per atleti, istruttori e giudici; tribune per 313 spettatori (nel campo calcio a 5); i servizi igienici per il pubblico; il locale primo soccorso atleti; i locali tecnici, depositi e magazzini; gli impianti tecnologici e le sistemazioni generali. Con la somma risparmiata grazie al ribasso, così come previsto, sarà finanziato il secondo lotto che prevede interventi di arredo e di sistemazione del verde, oltre che di completamento delle opere per gli impianti sportivi. Nelle scorse settimane erano pervenute 179 manifestazioni d'interesse; 126 erano risultate idonee e tra queste ne sono state sorteggiate 15, 10 delle quali hanno effettivamente partecipato alla procedura negoziata per l’aggiudicazione definitiva.