TERNICalabria nell'ambito del processo 'ndrangheta stragista che lo vede imputato. Nelle scorse udienze il boss aveva iniziato a rispondere, seppure a tratti sempre per lo stesso motivo, ma poi non avevaproseguito in attesa di ascoltare le intercettazioni del 2016. Ma nonostante siano trascorsi quasi due mesi dall'ultima udienza «il problema non è stato risolto», come denuncia a inizio udienza il suo legale, 'avvocato Giuseppe Aloisio. Sono numerose le intercettazioni tra Graviano e Umberto Adinolfi, molte delle quali furono anche acquisite nell'ambito del processo sulla trattativa tra Stato e mafiadi Palermo. «Non sarà possibile terminare oggi l'esame di Graviano - annuncia l'avvocato Aloisio - le difficoltà sono sempre le stesse. I file audio relativi alle conversazioni intercettate con Umberto Adinolfi presso il carcere, inviati dal Procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo alla casa circondariale non sono stati sentiti da Graviano, perché il supporto informatico in dotazione non permette di ascoltare questifile audio. L'appare cchio non è adeguato per potere aprire i file e procedere all'ascolto, si blocca e non funziona». «Credo che questo incida sui diritti difensivi dell'imputato - prosegue l'avvocato Aloisio - quindi il mio assistito non può continuare l'esame perché ci sarebbe una limitazione dei diritti difensivi del signor Graviano che potrebbe incidere sulla validità della prova e sulla utilizzabilità della prova, ci potrebbe essere un profilo di nullità che, come detto, andrebbe a incidere anche sulle TEEudienze precedenti perché le conversazioni sono legate tra loro» . Ecco perché l'avvocato Giuseppe Aloisio ha chiesto «un differimento dell'udienza di oggi affinché si possa procedere all'esame preceduto dall'ascolto dei file audio in carcere». «Chiedo nuovamente alla casa circondariale di Terni di fornire un pc affinchéGraviano possa ascoltare le conversazioni». In una delle ultime udienza, il boss mafioso aveva detto di avere incontrato «tre volte» l'ex premier «Silvio Berlusconi, l'ho incontrato tre volte a Milanomentre ero latitante». Circostanza smentita con forza dai legali dell'ex Cavaliere.«Non capisco perché in due mesi questa situazione non è stata portata alla nostra attenzione». «Se loro hanno problemi - dice Lombardo - ci possiamo pensare noi. Ne parliamo con il Dap. Non serve un lettore dvd ma un computer portatile. In carcere possono entrare dei pc con le periferiche chiuse».