Carcere di Orvieto, aggrediti due agenti della Penitenziaria

Due agenti della Polizia Penitenziaria in forza alla Casa di Reclusione di Orvieto, sono stati aggrediti nelle prime ore della mattina di venerdì 31 gennaio scorso, da alcuni detenuti, all'interno della sezione detentiva.Durante l’espletamento delle consuete mansioni di attività di prevenzione interna, quattro detenuti, al momento dell’ingresso degli agenti all’interno della cella per una perquisizione prevista dal regolamento penitenziario, avrebbero aggredito verbalmente e con le mani gli agenti. Uno degli agenti è stato colto da malore e, dopo l’intervento del medico del carcere, è stato trasportato presso il pronto soccorso del "Santa Maria della Stella" di Orvieto per le cure del caso."Situazione oramai che si accomuna in altre situazioni analoghe di altre sedi - riferisce una nota USPP Unione Sindacati Polizia Penitenziaria - che dimostra la grave difficoltà in cui si svolge il proprio lavoro nellel carceri.L’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria auspica una completa guarigione del collega ed esprime la propria solidarietà al personale di Orvieto che ogni giorno è chiamato a compiti sempre più gravosi e di difficile gestione, auspicando che l’amministrazione penitenziaria nei suoi livelli assuma nei confronti dei responsabili di questo atto le dovute attenzioni in ambito disciplinare e penale."