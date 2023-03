Mercoledì 1 Marzo 2023, 07:05

PERUGIA - Dieci mesi di reclusione a padre (detenuto) e figlio (pena sospesa) per aver pestato nel carcere di Capanne un agente della polizia penitenziaria. Con il padre che non è certo un detenuto qualunque. Il suo nome è Eduardo Pariota, arrestato nel 2010 a Secondigliano dai carabinieri di Perugia con l’accusa di omicidio di un albanese e tentato omicidio di altri due davanti a un bar di Ponte San Giovanni. Prima dell’arresto, era stato inserito tra i cento latitanti più pericolosi d’Italia.

Quella brutale aggressione è avvenuta a fine febbraio 2020 nella sala colloqui del carcere perugino, poco prima che il mondo venisse sconvolto dal Covid. La sentenza è dello scorso novembre, e proprio in questi giorni sono stare rese note le motivazioni. Negli ambienti della polizia penitenziaria umbra e non solo serpeggia da settimane dispiacere per una sentenza considerata lieve in riferimento soprattutto alle gravi ferite riportate dall’agente e loro collega, costretto per sette mesi a non poter lavorare e tutt’ora alle prese con gravi problemi di salute legati alle conseguenze di quell’aggressione, a seguito della quale gli è staro riconosciuto il trenta per cento di invalidità permanente.

«Portiamo una divisa, siamo uomini dello Stato, quindi siamo i primi a rispettare sentenze e disposizioni dell’autorità giudiziaria. Ma non si può negare un certo dispiacere»: a parlare è Fabrizio Bonino segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. «Il dispiacere è legato soprattutto alla gravità dell’aggressione subita ma anche e soprattutto alle conseguenze, con cui il collega è ancora chiamato a fare i conti. Per questi motivi, dieci mesi paiono una pena lieve. Ma è evidente al tempo stesso come una eventuale responsabilità non sia da individuare tanto nell’applicazione del codice penale quanto nella lieve entità di certe pene previste dal codice stesso». Valutazioni rintracciabili anche nell’organo ufficiale di stampa del Sappe, poliziapenitenziaria.it, che in un articolo successivo alla sentenza parla proprio di «condanna lieve».

Anche perché, scorrendo le 19 pagine della sentenza di condanna, si evince come il giudice «muovendo dalla pena base di mesi 7 e quindici giorni» abbia ritenuto «equo irrogare nei confronti degli imputati la pena di 10 mesi di reclusione aumentata per effetto del riconoscimento della circostanza aggravante contestata». Giudice che, va ulteriormente sottolineato, ha considerato la ricostruzione dell’aggressione fatta dalla stessa vittima (difeso dall’avvocato Michele Gambini) come «lineare, coerente ed esente da contraddizioni».

Il detenuto e il figlio (difesi dagli avvocati Luciano Ghirga, Giuliano Bellucci e Daniela Tizzano) sono stati assolti dai reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.