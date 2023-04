Orvieto. Arrestato giovane per il trucco del "finto incidente"

ORVIETO Ha preso di mira una anziana signora orvietana, ma è finito in manette grazie ai carabinieri della Compagnia di Orvieto. Secondo quanto si apprende da fonti non ufficiali, un diciottenne di origine campana, venerdì 28 aprile scorso, avrebbe messo in atto una truffa ai danni di un’anziana di Orvieto cercando di raggirarla con il sistema del "finto incidente". La vittima sarebbe quindi stata derubata di 3400 euro e dei gioielli di famiglia, subito recuperati dai carabinieri.

La signora, sempre stando a quanto appreso, sarebbe stata contattata al telefono da un sedicente avvocato il quale le avrebbe comunicato che il figlio aveva causato un incidente con il ferimento di alcune persone. Di qui sarebbe partita da parte dell'uomo la richiesta di denaro per poter «risarcire» - così le avrebbe detto al telefono - le persone coinvolte. Poco dopo la vittima avrebbe quindi ricevuto una seconda telefonata, questa volta di un “capitano dei carabinieri” che le avrebbe confermato l'evento appena appreso e la necessità del pagamento di 5 mila euro per “tirare fuori dai guai” il figlio. Dopo qualche minuto, alla porta della abitazione della signora si sarebbe presentato un giovane al quale la donna avrebbe consegnato oltre 3400 euro e alcuni gioielli di famiglia.

Quando tutto sembrava fatto, il diciottenne sarebbe stato fermato all'esterno dell'abitazione della donna dai carabinieri del reparto operativo di Orvieto, che si trovavano in zona proprio per contrastare truffe ai danni di anziani cittadini. Il giovane sarebbe così finito direttamente nelle mani dell'Arma e tratto in arresto per truffa aggravata. Secondo notizie, non confermate ufficialmente, il giovane si troverebbe ora a Terni in attesa delle decisioni del giudice.