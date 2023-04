Truffa falso incidente ad anziana ternana, arrestate due persone che si erano finte carabinieri

TERNI. puntualmente, pochi istanti dopo la chiamata, un individuo di trent’anni anni si presentava presso l’abitazione dell’anziana signora e si faceva consegnare la somma di € 750,00 e vari monili in oro, praticamente tutto cio’ che si trovava nella disponibilita’ della malcapitata.ma questa volta la fuga era breve in quanto appena aperta la porta dell’abitazione perallontanarsi con il bottino, il malvivente si imbatteva nei carabinieri della compagnia diterni che lo traevano in arresto nella flagranza del reato di truffa aggravataunitamente al complice che attendeva all’esterno dell’abitazione. l’operazione erapossibile a seguito dei numerosi servizi coordinati in diverse zone della citta’ in orariomattutino, con militari in abiti civili ed altri in uniforme proprio per contrastare questiodiosi crimini. il magistrato di turno della locale procura, avvisato dagli inquirenti dei fatti accaduti, disponeva la temporanea custodia degli arrestati presso le camere di sicurezza del comando provinciale di Terni, in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata del 28 aprile 2023 presso il tribunale di Terni. sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione di eventuali altri complici dei fermati protagonisti, nel recente passato, di analoghi reati perpetrati in tutta la penisola. il comando provinciale dei carabinieri di terni ricorda ancora una volta i consigli riportati con l’iniziativa “difenditi dalle truffe”, principalmente rivolta alla fascia delle persone anziane, maggiormente esposte a questo tipo di reati.