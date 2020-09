I carabinieri di Terni, durante un servizio di controllo del territorio, la scorsa notte hanno proceduto in centro citt al controllo di alcune persone, una delle quali durante la perquisizione dapprima personale estesa successivamente al domicilio, è stata trovata in possesso di poco più di 7 grammi di cocaina, 60 grammi di sostanza da taglio, 1 bilancino elettronico di precisione, bustine di cellophane per il confezionamento e della somma in contanti di poco inferiore ai 200 euro. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre la donna, una bulgara di 30 anni residente nel ternano, è stata deferita in stato di libertà alla procura di Terni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA