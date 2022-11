Trovati tre lavoratori in nero, sospesa l'attività di un ristorante cinese

TERNI Lo scorso fine settimana a Terni, in centro, i militari del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro in collaborazione con i militari del Comando Stazione, a conclusione di una attività ispettiva svolta nell’ambito di una serie di servizi di contrasto al lavoro nero ed irregolare e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, adottavano un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un ristorante etnico orientale gestito da cittadini cinesi, per aver impiegato tre lavoratori irregolari (“in nero”) su un totale di otto. Nella circostanza sono inoltre state comminate al trasgressore alcune sanzioni amministrative per una somma complessiva prossima agli 8 mila euro.