Carabinieri Orvieto. 50enne pregiudicato fermato alla guida con patente revocata

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Orvieto, nel corso di mirati controlli, hanno denunciato per guida senza patente un cittadino italiano di 50 anni, pregiudicato.

Poco dopo le 14.00 del 13 giugno, una pattuglia della Radiomobile lo ha fermato e controllato in una via del centro abitato. L’uomo non ha consegnato la patente ai militari e un rapido controllo ha permesso di verificare che in realtà il suo documento di guida era stato revocato. Al cinquantenne, infatti, era stata notificata una ordinanza della Prefettura di Perugia della revoca della patente perchè sorpreso a guidare sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

I militari, terminati gli accertamenti attraverso le banche dati, lo hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Terni per guida senza patente e, contestualmente proceduto al sequestro del veicolo ai fini della confisca.